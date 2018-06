Mediji po svetu se strinjajo, da je bil celoten vrh G7 v Quebecu velika polomija, mnenja pa se krešejo pri novici, ali kanadski premier nosi umetne obrvi. Novica je odjeknila po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom 7. junija, ko se je na posnetku zdelo, da mu je odpadla oziroma se odlepila leva obrv. Posnetek s tiskovne konference se je nemudoma razširil po družbenih omrežjih, ruski portal Russia Today pa je celo opravil anketo, v kateri je večina glasovala, da gre za umetno tvorbo.

Razprave o obrvi so prišle tako daleč, da so na nekaterih portalih zelo resno preučili posnetke z različnih zornih kotov. Večina jih je ugotovila, da gre najverjetneje za senco, ki se je pojavila zaradi slabe postavitve luči, kar naj bi potrdilo dejstvo, da se obrv zdi »odpadajoča«, ko Trudeau gleda navzdol, ko pogleda navzgor, pa je obrv videti normalna. Da je z njegovimi obrvmi vse v najlepšem redu, kažejo tudi fotografije s tiskovne konference.

Zgodbi se je priključil tudi twitter uporabnik z imenom »Trudeaujeve obrvi«, ki se norčuje iz celotnega razvoja dogodkov. Na spletnih omrežjih pa sta se oblikovali celo dve skupini - obrvni »verniki« in »skeptiki«. Iz Trudeaujeve pisarne uradnega komentarja na »kontroverznost« njegovih dlak (še) niso podali.

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie