Ameriške televizije objavljajo posnetek govora v Missouriju, kjer Trump pravi, da je Trudeauja prepričeval, da imajo ZDA primanjkljaj v trgovini s Kanado, Kanadčan pa ga je prepričeval, da to ni res.

Prepis posnetka Trumpovega govora sicer kaže, da se je Trump v celotni zadevi prepiral sam s seboj oziroma je donatorjem narobe razlagal o pogovoru, ker se je pred njimi nekajkrat postavil v vlogo zagovornika teze o tem, da imajo ZDA v trgovini s Kanado presežek. Povedati je hotel obratno.

»Enostavno sem zatrdil, da nima prav«

»Trudeau je prišel k meni. Je dober fant, Justin. Dejal je, da nimajo presežka v trgovini z ZDA. Donald prosim te, nimamo,« je razlagal Trump in pri tem oponašal Kanadčana. »Prijazen fant, zelo čeden fant, pride notri - Donald, nimamo 'deficita'. Je bil zelo ponosen, ker veste, vsi drugi nas ubijajo. Torej je ponosen, jaz pa pravim narobe, imate ga. Tega niti nisem vedel, še sanjalo se mi ni. Enostavno sem zatrdil, da nima prav,« je povedal Trump.

Nato je razložil, zakaj je to storil. »Ker smo tako butasti. Mislil sem, kako so oni pametni. Dejal sem: nimaš prav Justin. On je dejal: ne, nimamo trgovinskega deficita. Pa sem mu povedal, da mislim drugače. Dejal sem, da ne verjamem. Poslal sem enega od naših ven. Ta moj in njegov sta šla ven. Dejal sem naj preveri, ker ne verjamem,« je povedal predsednik ZDA.

Ko je njegov mož prišel nazaj, mu je povedal, da ima Trump v bistvu prav. »Da sicer nimajo deficita, ampak to ne vključuje energije in lesa. Če to vključimo, potem izgubimo 17 milijard na leto. To je neverjetno,« je izjavil Trump in končno se lahko z njegovo izjavo vsi strinjajo.

Urad ameriškega trgovinskega predstavnika ima uradne podatke, ki kažejo, da so imele ZDA leta 2016 skupaj 12,5 milijarde dolarjev presežka v trgovini s Kanado.

Trump je zjutraj opazil to zmešnjavo in na Twitterju ponovil napačno trditev, da imajo ZDA trgovinski primanjkljaj s Kanado. Ponovil je, da Trudeau pač noče priznati, da ima Kanada presežek, kot ga imajo skoraj vsi drugi.