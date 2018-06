Trump je v kanadski La Malbie v Quebecu prišel skoraj z eno uro zamude in je pogovore z Macronom preložil na popoldan. V Washingtonu se je zadržal pred novinarji, kjer je ponavljal, da ostale države izkoriščajo ZDA pri trgovini in je celo navrgel, da bi morala skupina G7 znova postati G8 z vrnitvijo Rusije.

Senator John McCain je iz Arizone spomnil, zakaj so Rusijo izključili, med drugim zaradi zasedbe Krima, ter ostro kritiziral Trumpa. »Predsednik iz nerazumljivih razlogov nasprotnikom kaže spoštovanje, ki bi ga moral izkazovati najtesnejšim zaveznikom. Države, ki so se desetletja žrtvovale skupaj z ZDA pa obravnava zaničevalno. To je zanesljiva pot do padca vodilne vloge ZDA v svetu,« je sporočil McCain.

Udarila je tudi uredniška stran konservativnega časopisa Wall Street Journal, ki je kongresne republikance pozvala, naj obrzdajo Trumpa glede trgovine in mu odvzamejo pooblastila preden povzroči nepopravljivo škodo ameriškemu gospodarstvu. Trump je pred tednom dni uvedel carine na uvoz jekla in aluminija iz zavezniških držav, Mehika je že sprejela povračilne ukrepe, kmalu jih bosta tudi Kanada in EU.

Voditelji nasmejano pozirali, a razlogov za optimizem ni Voditelji G7 so se trudili navzven pokazati dobro voljo in so nasmejano pozirali za skupinsko fotografijo. Vendar pa v ozadju ni bilo veliko optimizma, saj je Trump vztrajal pri svojem prepričanju, da vsi skupaj izkoriščajo ZDA. Čeprav sklepne izjave ne bo mogoče sprejeti, Trump pa bo odšel še pred uradnim iztekom vrha G7 z izgovorom, da se mu mudi v Singapur na srečanje s predsednikom Severne Koreje Kimom Jong-unom, se obetajo vsaj nadaljnja pogajanja. Nemška kanclerka Angela Merkel naj bi se domislila načina za rešitev trgovinskih sporov, a podrobnosti niso znane. Predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker je ponudil obisk Washingtona za oceno trgovinskih odnosov med EU in ZDA ter reševanje spora. Neimenovani francoski uradnik pa je po poročanju tiskovnih agencij napovedal začetek dialoga med ZDA in EU v naslednjih dveh tednih, s čimer naj bi se strinjal tudi Trump. Po srečanju z Macronom je Trump dejal, da si prizadevajo rešiti trgovinske spore, pri čemer francoski predsednik zelo pomaga in izrazil mnenje, da se bo nekaj zgodilo in to bo pozitivno. Macron je omenil odprto in neposredno razpravo s Trumpom ter da je pri vseh opazil pripravljenost za trgovinski dogovor, v katerem bodo vsi zmagovalci.