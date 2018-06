Iz Pahorjevega urada so sporočili, da so se pogovora pri predsedniku republike udeležili Vili Kovačič, Jožef Jarh, Andrej Magajna, Janko Veber in Gašper Ferjan. V enournem pogovoru so Pahorja seznanili s svojimi stališči o pravkar izvedenih volitvah v DZ in mu tudi predstavili že vloženi pobudi za ustavno presojo zakona o volitvah v DZ in zakona o Radioteleviziji Slovenija, ter dopis mednarodni ocenjevalni komisiji z opozorilom o nepoštenih in neenakopravnih volitvah.

Pahor jih je seznanil s svojimi stališči, da se o ustavnih pobudah državljank in državljanov ne izreka, da je odločitve sodišč treba spoštovati in da je odločbe ustavnega sodišča, ki nalagajo zakonodajalcu spremembo zakonov, treba uveljaviti.

Pahor za spremembo volilnega sistema Če ustavno ali drugo pristojno sodišče ne bo ugotovilo drugače, so bile tudi zadnje predčasne parlamentarne volitve po mnenju predsednika republike zakonite in legitimne. Zato bo po prejemu uradnega poročila DVK podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje DZ. Predsednik republike ocenjuje, da bi bilo primerno vnovič razmisliti o spremembi volilnega sistema, v vsakem primeru na način, da bo imel volivec odločilen glas. Za to se je zavzel že decembra 2013 na srečanju s takratnimi predsedniki parlamentarnih strank. Poleg tega bo Pahor proučil zamisel o obliki rednega dialoga s predstavniki neparlamentarnih strank, so še sporočili iz njegovega kabineta.