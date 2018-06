Kot je razvidno iz pisma, ki ga je pridobila STA, je Šarec strankam priložil izhodišča za dogovor o sodelovanju, v njih pa predlaga, da bi se zavzeli za 14 zelo splošno oblikovanih ciljev, med katerimi so skupno dobro in medgeneracijsko sožitje, močno, odprto in inovativno gospodarstvo kot temelj socialne države, digitalizacija, stabilne javne finance in znižan javni dolg, proevropska zunanja politika ter ustrezno financirana varnost.

Prav tako bi se zavzeli za javno upravo, ki služi potrebam ljudi, za dejansko vladavino prava, za ustrezno financirano javno zdravstvo s krajšimi čakalnimi dobami ter javno šolstvo, usmerjeno v izzive informacijske družbe. Uskladili bi se še o pomenu raziskav in razvoja, naravnih bogastev, skrbi za prihodnosti mladih in upokojencev ter o zavedanju potrebe po boljšem upravljanju države z reformo političnega in volilnega sistema.

Šarec je sicer danes v izjavi novinarjem pojasnil, da bodo njegovo vabilo k sodelovanju dobile vse novoizvoljene parlamentarne stranke, z izjemo SDS. V nekaterih strankah so za STA že potrdili, da so pismo prejeli.

Stranke, ki bi vstopile v koalicijo za prihodnost, bi se zavezale tudi, da bo ta usmerjena v odpravljanje slabih praks v politiki. »Raziskala in razčistila bo odprte dileme financiranja političnih strank bodisi iz tujine bodisi iz gospodarskih družb, povezanih s tujino. Odločno zavračamo politično kulturo, ki temelji na ustrahovanju, širjenju polresnic in lažnih novic. Politična kultura prihodnosti je kultura strpnega pogovarjanja in dogovarjanja ter iskanja najširših mogočih skupnih imenovalcev. Politika, ki je v službi ljudi in za ljudi,« je še zapisano v izhodiščih dogovora, ki pa bi ga lahko, kot je razumeti, stranke podpisnice še spremenile.

Glede namigov, da bi se LMŠ in Stranka Alenke Bratušek združili v eno stranko, pa je odvrnil, da o tem še niso govorili »in to tudi ni predmet teh pogovorov«.

Šarec se je z odhajajočim premierjem Cerarjem srečal danes na Brdu pri Kranju. Kot je dejal, sta imela zelo konstruktiven pogovor o situaciji. »Ugotovila sva, da volja je, da v koalicijo s SDS ne gremo,« je pojasnil in dodal, da so enakega mnenja tudi v Stranki Alenke Bratušek , s katero se je sešel v sredo.

Cerar srečanje s Šarcem ocenil kot konstruktivno

Predsednik SMC Miro Cerar današnje srečanje s predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem ocenjuje kot konstruktivno. V pogovoru pa se je po njegovih besedah vnovič potrdilo, da so stališča glede morebitnih povezovanj po volitvah v obeh strankah ostala enaka tistim, ki so bila predstavljena v predvolilni kampanji.

Kot Cerar še ugotavlja v izjavi, ki so jo posredovali iz SMC, je srečanje potrdilo željo obeh strank, tako SMC kot LMŠ, da dobi Slovenija vlado, ki bo razvojna in bo nadaljevala procese, ki so v zadnjih letih privedli do pozitivnih sprememb in rasti na področjih, ki so za Slovenijo najpomembnejša.

Osebno si želi, da bi pogovori, ki potekajo te dni in so, kot poudarja, neformalni in nezavezujoči, »vodili k dogovorom, ki bodo dobri za Slovenijo in bodo temeljili na zavezanosti pravni državi, človekovim pravicam in izboljšanju blaginje«.