Pahor je uro podaril učencem s posebnimi potrebami z Osnovne šole Poldeta Stražišarja. Skupaj z desetimi učenci je, kot so predlagali pedagogi, izdelal zemljevid Evrope, ki ga bodo učenci kot didaktični pripomoček uporabljali pri pouku. Tako so uro namenili izobraževanju o EU.

»Na splošno mislimo, da zelo veliko vemo o EU, v bistvu pa v poprečju vemo bolj malo in dostikrat se zatakne že pri številu držav, glavnemu mestu in številu prebivalcev,« je pojasnil Pahor, ki to opaža tudi pri otrocih. Ti določene informacije imajo, z nekoliko truda jih lahko zložijo skupaj in se dokopljejo do pravih odgovorov, je po današnjem kvizu, ki ga je pripravil za učence, povedal Pahor.

Pahor povabil tudi na obisk v predsedniško palačo Otroke je povabil tudi na obisk v predsedniško palačo, ki pa se bo najverjetneje zgodil jeseni, saj bo poleti palača v delni prenovi in bo nekaj časa tudi zaprta. »Jeseni pričakujem otroke na obisku, in sicer z odgovorom, katero je glavno mesto Nizozemske. To nam je delalo težave, medtem ko smo ostala vprašanja razjasnili,« je izpostavil Pahor. V Ljudski univerzi Jesenice so bili Pahorjevega obiska zelo veseli. Kot je povedala strokovna delavka Katarina Bertoncelj, vedno, ko pride podarit uro znana osebnost, to spodbudi vključitev novih prostovoljcev, ki vidijo, da na tak način lahko prispevajo k skupnosti in družbi. Pomen prostovoljstva je izpostavil tudi Pahor, ki je prepričan, da solidarnost »pomembno drži državo skupaj«. S prostovoljsko akcijo Podari uro - na dan, mesec, leto Ljudska univerza Jesenice spodbuja prostovoljce, naj podarijo uro svojega časa - starejšim, priseljencem, invalidom, osebam s posebnimi potrebami, mladim in otrokom, ki iz različnih razlogov potrebujejo pomoč ali druženje. Ranljivi posamezniki tako postanejo opaženi, videni in slišani, njihovo življenje pa boljše, manj osamljeno in izolirano.