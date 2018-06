Vaško jedro Cerovo predstavlja točko druženja in je tudi startna točka naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca ter hkrati počivališče na evropski pešpoti E6. Ob odprtju se je tam zbralo ogromno popotnikov iz vse Slovenije, srečali pa smo tudi tujce.

V občini Grosuplje, v katero spada tudi idilično Cerovo, si zelo prizadevajo za razvoj zelenega turizma. Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar je ob dogodku povedal, da se na občini zelo zavedajo velikega potenciala, ki jim ga ponuja narava, zato si želijo razvijati predvsem pohodništvo, kolesarstvo in izletništvo. »Ta naravoslovna učna pot oziroma njena razširitev, katere namen je poleg pohodništva tudi spoznavanje gozda in življenja v njem, bo tako za nas pomenila veliko dodano vrednost,« je dejal Hočevar. Povedal je še, da bosta vanjo vključeni tudi dve njihovi najmočnejši turistični točki: Županova jama, pravi podzemni biser slovenskega krasa, in Tabor Cerovo, eden redkih protiturških taborov na Slovenskem, ki se je ohranil do današnjih dni.

Na križišču evropskih pešpoti

Glavna naloga komisije za evropske pešpoti v Sloveniji je skrb za evropske pešpoti v državi, za njihovo promocijo in prehodnost. »Takšne poti v Sloveniji so tri, E6, E7 in E12, v skupni dolžini tisoč kilometrov. Skozi Grosuplje poteka evropska pešpot E6, ki se v naši državi začne v Radljah ob Dravi, v bližini Grosupljega se sreča z evropsko pešpotjo E7, v Strunjanu z evropsko pešpotjo E12, nadaljuje se naprej proti Grčiji,« je pojasnil predsednik Jože Prah.

Evropopotniki se vsako leto srečajo na drugi lokaciji v naši državi, letos je bilo to 26. maja na Cerovem, kjer so podelili tudi 50 priznanj tistim, ki so v preteklem letu prehodili eno od evropskih pešpoti v naši državi. Na pot do Cerovega so se odpravili že v petek, 25. maja, in sicer iz Jevnice do Grosupljega, v soboto, 26. maja, pa so pot nadaljevali iz Grosupljega do Cerovega.

Idejna vodja in gonilna sila projekta sta bila predsednik društva Cer Cerovo Marjan Koščak in arhitektka Andreja Lotrič, ki sta smiselno in uspešno združila moči.

»Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca je bila sprva zasnovana v Logu, zdaj pa se širi na območje v krožni dolžini 5,2 kilometra. Začetek poti je v vasi Cerovo, kjer je nastalo tudi vaško jedro, nato se spustimo v Log pod Cerovim, pot se ob gozdnem robu nadaljuje do Podloma, kjer je predstavljena dežela Podlomarjev. Potem se po kraškem terenu dvignemo do Županove jame, nato do Tabora Cerovo in se od tam naprej spustimo nazaj v vas Cerovo,« je pot opisal Marjan Koščak. Hkrati je poudaril, da so bili med pripravo projekta vsi večkrat na preizkušnji, a sta delovna vnema in zagon vseh v društvu Cer in nekaj izstopajočih posameznikov, tudi dveh dam, Katarine in Tatjane, ter gospoda Janeza, vedno premagala dvome in bila olje v motorju dela v idilični naravi.