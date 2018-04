Po pogodbi, ki jo je z direkcijo za infrastrukturo sredi januarja podpisala Gorenjska gradbena družba in je objavljena na portalu javnih naročil, bi se morala gradbena dela med Ratečami in Planico začeti že konec januarja. Kolesarji in pešci bi se lahko po pogodbenih načrtih od Rateč do Planice po stezi peljali oziroma sprehodili konec maja. A strojev na trasi bodoče kolesarske steze še ni, saj na pobočjih še vedno vztraja zimska odeja, ki kljubuje vse močnejšim sončnim žarkom.

Sicer pa je kolesarska steza in pešpot ob cesti v Planico eden najbolj pričakovanih projektov v tem delu Gorenjske. »Ko kolesarji prihajajo iz Kranjske Gore proti Ratečam, se znajdejo na nevarni in zelo prometni cesti proti Planici, enako velja za pešce,« dosedanje razmere opisuje podžupan Janša. »Nova kolesarska povezava bo tudi ob velikih prireditvah velikega pomena, saj bo omogočila nemoten dostop do prizorišča intervencijskim vozilom.«

Vse več obiskovalcev, med njimi tudi vse več kolesarjev

»Odkar v Planici deluje Nordijski center, se je število obiskovalcev močno povečalo tako poleti kot pozimi in sprehod do Planice ali kolesarjenje do tja je nevarno in skorajda nemogoče,« po besedah predsednice krajevne skupnosti Rateče - Planica Sonje Kavalar opažajo domačini. »Zato gradnjo kolesarske steze in pešpoti pozdravljamo, saj jo bomo tudi mi s pridom uporabljali,« priznava. Opozarja, da sedanja cesta v Planico tolikšne obremenitve ne prenese.

Tudi gorenjski policisti so prepričani, da bodo razmere za vse udeležence v prometu po novem bolj varne. Kot pravi predstavnik Policijske uprave Kranj za odnose z javnostmi Bojan Kos, sicer policisti na tej relaciji kljub gostemu prometu in souporabi ceste voznikov, pešcev in kolesarjev niso obravnavali veliko prometnih nesreč. Od leta 2015 so zabeležili le tri, od tega dve z udeležbo kolesarjev in eno z udeležbo pešca, vendar so se vse tri končale s hujšimi poškodbami udeležencev. »Ločena prometna površina za pešce in kolesarje od vozišča je prednost, saj veča varnost ter zagotavlja večje zadovoljstvo, seveda pod pogojem dosledne in pravilne uporabe,« pravi Kos in dodaja dobrobiti tudi za izvedbo športnih prireditev. »Zato take rešitve, ki so v prid varnosti, pozdravljamo.«

»Ob takšnem številu kolesarjev, ki poleti iz leta v leto narašča, je kolesarska steza nujna, zato je bomo v Planici veseli,« poudarja tudi vodja Nordijskega centra Jure Žerjav. Potrjuje, da je center postal prava turistična atrakcija tudi ob dnevih brez posebnih prireditev. »Na velikonočni ponedeljek, ko je bilo lepo vreme, smo našteli več kot tisoč obiskovalcev. Avgusta lani pa smo jih na sončno soboto našteli več kot dva tisoč,« pravi.