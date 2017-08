Gradbeni stroji so te dni zavzeli najstarejši del Jesenic, imenovan Murova. Zaposleni podjetja Kovinar Gradnje ST z Jesenic, ki je bilo izbrano na javnem razpisu, so začeli rušiti dva stara oporna zidova in graditi nova. »Novi oporni zidovi so predpriprava na gradnjo kanalizacije, ki v tem delu Jesenic še ni zgrajena,« pojasnjuje predstavnica za odnose z javnostmi na občini Jesenice Ines Dvoršak.

Rušenje starih in gradnja dveh novih zidov v skupni dolžini 84 metrov bosta stala 52.900 evrov. Dela bodo končana predvidoma do 15. septembra letos. V tem času je lokalna cesta na tem območju zaprta za motorni promet, prehodna pa je za pešce, za katere so vzpostavili pešpot. Najstarejši del Jesenic namreč poleg prebivalcev pogosto kot sprehajalno pot in povezavo na razgledno pot v rekreacijske namene uporabljajo tudi prebivalci drugih predelov mesta.

Ko bo gradnja obeh zidov končana, se bodo delavci lotili še rušitve in gradnje tretjega opornega zidu pred cerkvijo, opozarja Dvoršakova. Kanalizacijo na celotnem območju Murove naj bi po njenih besedah začeli graditi jeseni.

Kot so zapisali v turističnem informacijskem centru Jesenice, podatki o najstarejšem jeseniškem naselju Murova na pobočju Mirce segajo v leto 1469. Prve tamkajšnje hiše so bile lesene, nekatere med njimi so se ohranile vse do danes. Po podatkih Gornjesavskega muzeja je v tem naselju delovala tudi prva jeseniška šola, enorazrednica v tako imenovani Janezkovi hiši.