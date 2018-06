Prav zgovoren je bil zemljevid volilnih okrajev, objavljen na spletni strani državne volilne komisije, kjer je bila skoraj vsa Slovenija pobarvana rumeno – s to barvo so označili okraje, kjer je največ glasov dobila SDS. Nekaj Šarčeve modre je bilo okrog Kamnika, levičarska živo rdeča v centru Ljubljane in Kopru, socialdemokratsko temno rdeča v Zasavju in Piranu, sicer pa vse rumeno.

Res je, da je za SDS volila le četrtina udeležencev volitev in da je delež glasov za SDS v redkokaterem okraju presegel eno tretjino. Ampak vse druge stranke so vsaka zase dobile še manj.