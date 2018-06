Za uspešno zatiranje mravelj je najpomembneje, da uničimo njihova gnezda in odstranimo vso dostopno hrano.

Poiščite sled mravelj

Še preden se lotimo zatiranja, poiščimo mesta, kjer mravlje vstopajo v naše stanovanje. »Najlažje jih bomo našli, če bomo sledili njihovim potem. Ponavadi so to razpoke okoli vrat in oken, špranje v tleh in ob radiatorskih ceveh ter reže ob robu ploščic. Vhodna mesta skrbno zadelajmo s silikonom, mavcem ali stenskim kitom. Da bi se mravelj uspešno znebili in zaščitili naš dom, je priporočljivo uporabiti posebna sredstva, ki so namenjena za zatiranje mravelj v gospodinjstvih,« svetuje Maja K., agronomka iz podjetja Bioteh.

Med sredstvi, ki so primerna za splošno uporabo v stanovanjih, na balkonih in terasah, so na voljo tekočine v pršilkah, vabe v pasteh ter posipi. »Zelo učinkovito sredstvo za zatiranje vseh vrst mravelj, tudi faraonk, je FORTH Plus proti mravljam. S sredstvom popršimo mravlje, mesta, kjer se pojavljajo, in poti, po katerih se gibljejo. Napršena površina bo zagotavljala učinkovito zaščito tudi več tednov po pršenju,« pojasnjuje sogovornica.