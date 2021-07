Kako se jih znebiti?

Včasih se jih lahko na hitro nabere toliko, da po tleh vse črno gomazi, pa čeprav smo pred tem morda opazili komaj kakšno. V zimskih mesecih pa so v stanovanjih še posebno nadležne mravlje faraonke, ki za svoja gnezda potrebujejo tople, ogrevane prostore. Opazimo jih, kako lezejo okoli stikal, električnega omrežja, kuhinjskih elementov, armatur, pulta in ploščic. Iz prostora v prostor se brez težav selijo ob električnih in vodovodnih napeljavah in po zračnikih. Tako se lahko hitro razširijo po vseh stanovanjih v bloku.

Ukrepajmo takoj, četudi sprva opazimo le nekaj primerkov, ki navidezno brezciljno tavajo po stanovanju. V resnici so to izvidniške mravlje, ki raziskujejo teren, nato pa s pomočjo kemičnih sledi, ki jih puščajo za seboj, privabijo še druge. Poiščite mesta, kjer mravlje vstopajo v stanovanje, in jih zadelajte. Navadno so to špranje okrog oken in vrat, reže v tleh, ob radiatorskih ceveh, ploščicah, okrasnih letvicah … Vsa vstopna mesta temeljito zadelajte s silikonom, stenskim kitom ali mavcem, okna in vrata pa dobro zatesnite.

Uporabite sredstva za zatiranje mravelj v gospodinjstvih. Na voljo so tekočine v pršilkah, posipi in vabe v plastičnem ohišju. S pršilkami in posipi pršimo po mravljah in mestih, kjer lezejo. Napršene površine pustimo delovati nekaj dni, nato pršenje ponovimo. Vabe v zelenih pasteh nastavljamo na mesta, kjer se mravlje pojavljajo. Z vabo se bodo hranile in jo odnašale v svoja gnezda. Pomembno pri izbiri sredstev je, da se odločamo za tista, ki delujejo dolgotrajno oziroma z zamikom. Tako imajo delavke dovolj časa, da jih zanesejo v gnezda ter z njimi kontaminirajo matico in druge mravlje. Na ta način lahko postopoma uničimo celotno gnezdo in se mravelj znebimo.