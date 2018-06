Planinska zveza Slovenije že 36 let praznuje dan slovenskih planincev, zadnjih sedem let pod imenom Dan slovenskih planinskih doživetij, v katerem ne manjka brezplačnega dogajanja za odrasle, mlade in najmlajše planince, turne kolesarje in druge ljubitelje narave in planinstva. Dan slovenskih planinskih doživetij na Rogli naznanja začetek poletne planinske sezone, skupaj s partnerji pa ga pripravljajo PZS, PD Zreče, Občina Zreče in Unitur Rogla.

Doživetja za mlade planince vključujejo naravoslovni izlet, družinski pohod po Škratovi učni poti, ustvarjalne delavnice in igrarije, druženje ob Spominu s planin, veselo planinsko šolo, plezanje na plezalni steni in spoznavanje dela markacistov, svoje delo in opremo za reševanje v gorah pa bodo prikazali tudi gorski reševalci. Odrasli bodo izbirali med več vodenimi planinskimi izleti, na Roglo se bodo lahko odpravili iz Zreč, Vitanja, Mislinje in Oplotnice ali pa jo mahnili do Lovrenških jezer. Turni kolesarji se bodo lahko pridružili vodenemu vzponu na Roglo iz Zreč in krožni turi z Rogle na Osankarico. V tednu vseživljenjskega učenja bodo na Rogli predstavili učenje in znanje odraslih, tam bo tudi delovna skupina Planinstvo za invalide/OPP.

60 let zreških planincev Z Dnevom slovenskih planinskih doživetij se ponuja odlična priložnost, da spozna Roglo tudi tisti, ki se še ni sprehodil po tamkajšnjih očarljivih gozdovih, jasah in travnikih. »Planota Rogla je izjemno primerna za pohodništvo, saj je prepredena s številnimi označenimi planinskimi potmi,« pravi Matjaž Korošec, predsednik Planinskega društva Zreče. »Sami ali v družbi izkušenih vodnikov se lahko odpravite na primer do razglednega stolpa, Lovrenških jezer ali pa se spustite do Zreč. Med različno dolgimi in zahtevnimi potmi lahko zagotovo izberete takšno, ki vam in vaši družbi najbolj ustreza.« V zreškem planinskem društvu deluje dvanajst vodnikov, en varuh narave in trije markacisti, posebno skrb pa namenjajo (pred)šolski vzgoji, varovanju gorske narave in vzdrževanju ter urejanju pohodnih poti. »Zavedamo se, kako pomembno je skrbeti za podmladek, zato mladim planincem posvečamo posebno skrb in jih vključujemo v svoje vrste,« pravi Korošec. Zreški planinci bodo v letošnjem letu proslavili tudi 60. jubilej svojega društva. »Šest desetletij nepretrganega in organiziranega planinskega delovanja v naših krajih bomo zaznamovali s šestimi pohodi na okoliške vrhove, z vseslovenskim srečanjem planincev na Rogli v juniju, s pohodom na tritisočak Sauleck, slovesno akademijo in z izdajo zbornika PD Zreče,« napoveduje Matjaž Korošec.