ASKfm, kontroverzno (in večkrat javno kompromitirano) ukrajinsko družbeno omrežje, največja platforma na svetu za izmenjavo vprašanj in odgovorov med uporabniki, načrtuje zbiranje sredstev z začetno ponudbo kriptokovancev (ICO). V reklamne namene je sponzoriralo štiri gornike, da so priplezali na Everest in tam v sneg zakopali trdi disk, na katerem so shranjeni kriptožetoni oziroma koda v domnevni vrednosti 50.000 dolarjev.

Trije od ukrajinskih gornikov so 14. maja stopili na vrh najvišje gore na svetu in posneli videoreklamne akcije s kriptožetoni. Med sestopom pa so zašli v resne težave. V orkanskem vetru in hudem mrazu so se komaj prebili do četrtega višinskega tabora na višini 7900 metrov in tam prenočili. Naslednji dan je Taras Pozdnii, vodja odprave, zbolel za snežno slepoto, izjemno bolečo (začasno) izgubo vida, ki nastane zaradi prevelike izpostavljenosti sončnim UV-žarkom. Utrpel je tudi omrzline na prstih rok in nog. Skupaj s še enim članom odprave jima je uspelo priti do drugega višinskega tabora, od tam so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Katmanduju.

Že med sestopom do četrtega višinskega tabora so Ukrajinci šerpi Lama Babuja Sherpo in Mingmo Sherpo, ki sta jim pomagala pri vzponu na vrh, pustili za sabo, ne da bi preverili, kaj se dogaja z njima. Po poročanju Alana Arnetta, ki na svojem blogu že celo desetletje poroča o vzponih na himalajske osemtisočake, je Lama Babuja Sherpo prav tako prizadela snežna slepota in je umrl nekje na poti do četrtega višinskega tabora. Lam Babu ni bil neizkušen gornik, za sabo je imel tri uspešne vzpone na Everest.