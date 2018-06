Odnos predsednikov ZDA in Francije Donalda Trumpa in Emmanuela Macrona že od prvega srečanja zaznamujejo številni stiski rok. Rokovanj ni manjkalo niti na vrhu skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7 v Kanadi, kjer je Macron ameriškemu kolegu tako močno stisnil roko, da je na njen pustil odtis.

The Trump-Macron handshake, a play in four acts pic.twitter.com/Ca6k9bigJg — Anna Massoglia (@annalecta) June 9, 2018

Na spletu so zaokrožile številne fotografije in posnetki rokovanja Trumpa in Macrona, na katerih je videti, kako je 40-letni Francoz svojemu 71-letnemu ameriškemu kolegu tako močno stisnil roko, da je s tem ustavil prekrvavitev njegove roke in na njej pustil bel odtis, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Videti je, da se je Macron ob dosedanjih srečanjih navadil na Trumpov način rokovanja in ga pri tem celo presegel.

Voditelja držav sta očitno v rokovanju celo tekmovala. En od sicer številnih stiskov rok je namreč trajal 29 sekund, saj nobeden od njiju ni hotel popustiti in s tem pokazati šibkosti.