Trump je tvitnil, da je ameriškim predstavnikom, ki so ostali v Kanadi za njim, ko je že odrinil proti Singapurju, naročil, naj ne podprejo skupne izjave zaradi »Justinovih« lažnih izjav na novinarski konferenci in dejstva, da Kanada zaračunava ogromne carine ameriškim kmetom, delavcem in podjetjem. Dodal je še namig, da bo kmalu uvedel visoke carine na uvoz avtomobilov v ZDA.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

V nadaljevanju tvita je Trudeauja napadel tudi osebno. »Premier Justin Trudeau iz Kanade je bil ves ponižen in prijazen na srečanjih G7, nato pa je na novinarski konferenci, ko sem že odšel, dejal, da so ameriške carine žaljive in ga ne bo nihče porival naokrog. Zelo neiskren in šibak. Naše carine so odgovor na njegove 270-odstotne na mleko!«

Že pred vrhom, ki je v petek in soboto potekal v kraju La Malbaie v kanadski provinci Quebec, je bilo jasno, da bodo težave zaradi Trumpa. Najprej zaradi njegovih carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je 1. junija uvedel proti EU, Kanadi in Mehiki, nato zaradi izjav, ki jih je dal pred potjo na vrh, kamor je zamudil debelo uro, in obnašanja na samem vrhu.

Vrh G6 plus ZDA Že pred vrhom G7 so analitiki govorili, da gre v bistvu za vrh G6 plus ZDA, in napovedovali, da bo sklepno izjavo, o kateri se morajo strinjati vsi udeleženci, izjemno težko sprejeti zaradi ZDA. Na koncu so jo sicer le sprejeli, sicer brez ZDA v delu, ki je izražal podporo Pariškemu podnebnemu sporazumu, in brez ZDA ter Japonske pri zavezi, da bodo svetovne oceane očistili onesnaževanja s plastiko. Trump je pred potjo v Kanado navrgel, da bi bilo treba G7 spremeniti nazaj v G8 z vrnitvijo Rusije, česar ni vzela resno niti Moskva, vendar pa je Trump, ki se veliko bolje počuti v družbi avtokratov, kot so Vladimir Putin, Xi Jinping in Kim Jong-un, kot pa v družbi demokratično izvoljenih in odgovornih voditeljev, vztrajal. Na novinarski konferenci pred odhodom proti Singapurju, kjer se bo v torek srečal s Kimom, je krivdo za rusko zasedbo Krima, zaradi česar so Moskvo izključili iz G8, pripisal predsedniku Baracku Obami, ker je to dovolil, ker Trump menda tega ne bi dovolil. Ameriški mediji so pred vrhom poročali, da Trump noče v Kanado, ker noče poslušati pridig zaradi svojih trgovinskih in drugih izpadov. V petek so mu kolegi iz šestih držav nizali statistične in druge podatke z dejstvi okrog trgovine. Vendar pa francoski diplomatski viri pravijo, da Trump ni slišal ničesar in je uprizoril eno svojih dolgih nepovezanih tirad, kar je potem storil tudi z novinarsko konferenco v soboto, zaradi česar so kritični mediji v ZDA začeli spet ugibati o njegovem duševnem zdravju.

Vzdušje vrha G7 ponazarja »zgodovinska« fotografija Trump je bil v soboto vidno jezen in je vztrajal pri svojem prepričanju, da so ZDA prašiček hranilnik za svet, kar se bo nehalo ali pa se bo nehala ameriška trgovina s svetom. Hkrati je vztrajal, da so njegovi odnosi s kolegi voditelji na vrhu odlični, celo najboljši v zgodovini. Sam je storil vse, da ne bi bili. V soboto zjutraj je na primer zamudil na zajtrk in razpravo o spolni enakopravnosti. Vzdušje vrha G7 pa je najbolj ponazorila fotografija, ki je prišla iz kabineta nemške kanclerke Angele Merkel in prikazuje Trumpa na stolu s prekrižanimi rokami in Merklovo in druge voditelje okrog njega, ki ga stoje prepričujejo v nekaj. Angela Merkel’s spokesperson tweeted this photograph from the G7 summit pic.twitter.com/jD3TaQlLo8 — Edward Hardy (@EdwardTHardy) June 9, 2018 Kljub cirkusu je bila izjava sprejeta, vendar pa še ni bila objavljena do novinarske konference Trudeauja, ki je Trumpa tako pogrela, da je objavil žaljivi tvit in se umaknil od izjave. Kanadčan je dejal, da so tisti, ki so pričakovali rešitev sporov s Trumpom okrog trgovine, pričakovali preveč. »Predsednik ZDA bo očitno še naprej govoril, kar govori,« je dejal Trudeau in vztrajal pri tem, da bo Kanada v odgovor na Trumpove carine 1. julija uvedla svoje carine na uvoz iz ZDA v višini 16,5 milijard dolarjev. Mehika je carine že uvedla in podobno bo storila tudi EU, čeprav so se na vrhu G7 menda načeloma dogovorili o začetku trgovinskega dialoga med ZDA in EU v naslednjih dveh tednih. »Povedal mi je, da bi bile carine napaka, in strinjam se, da si tega nikakor ne želimo. Ne želimo škodovati ameriškim delavcem, ampak na odločitev za nezakonite in nesprejemljive carine na kanadske jeklarje in delavce v avtomobilski industriji in na kanadsko ekonomijo je treba odgovoriti sorazmerno,« je dejal Kanadčan in s tem izrazil mnenje praktično vseh udeležencev vrha razen ameriških.