(Navidezno) socialno vključevanje: Delo – vrednota, vsiljena tudi »nezaposljivim«?

Ljudje s posebnimi potrebami – četudi morda živijo doma, in ne v nekem zavodu ali njegovi dislocirani stanovanjski enoti – so običajno vsak delovnik med 8. in 15. uro v varstveno-delovnih centrih (VDC), drugih socialnovarstvenih ustanovah, zaposlitvenih centrih, lahko pa tudi v povsem običajnih delovnih okoljih – v kuhinjah, gostilnah, trgovinah, pri zasebnikih. Tam lepijo, sestavljajo, pakirajo, sortirajo, zlagajo na police, lahko tudi vrtnarijo, čistijo prostore in okolico na drugih lokacijah ali pa jih za sezonska dela najemajo okoliški kmetje.