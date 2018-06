Pahor je pojasnil, da sta se z Janšo danes sestala neuradno. Po tej poti ga je obvestil, da mu namerava poveriti mandat. »Naj povem zelo jasno: ne zavzemam se za nobeno koalicijo posebej, razen da se zavzemam za to, da bi uspelo mandatarju, ki mu bom poveril mandat,« je dejal.

Najbolje bi bilo, če mu uspe sestaviti tudi vlado Po predsednikovi oceni bi bilo najboljše, če zmagovalcu volitev uspe tudi sestaviti vlado. »Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, a iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost,« je dodal. Kot je pojasnil, si želi, da bi bila Slovenija politično stabilna in zato upa, da bo postopek oblikovanja nove slovenske vlade potekal čim bolj gladko. Po podelitvi mandata pa se kot predsednik republike v ta postopek ne bo vtikal, je dejal. Pri tem je stranke in njihove voditelje pozval, naj ne glede na politične razlike ali prav zaradi teh razlik ta postopek poteka v duhu dialoga. Tako jih prosi, da se pogovarjajo, da se vključujejo in ne izključujejo. »Prosim za pogovor med vami, ne nujno za dogovor, odločitev o vstopu je seveda vaša odločitev,« je dejal. Je pa predsednik na novinarsko vprašanje pojasnil, da če bi se izkazalo, da neka druga večina, mimo Janše in SDS, izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado, se bo Janša znova oglasil pri njemu in ne bo sprejel mandatarstva. To je Janša tudi potrdil.

Situacija posledica našega izkrivljenega proporcionalnega volilnega sistema Janša se je predsedniku zahvalil za konstruktiven neformalen pogovor in tudi za poziv k sodelovanju. Kot je dejal, so v SDS z rezultati volitev zadovoljni, res pa je, da je tokrat v DZ prišlo devet strank. »Imamo situacijo, ki je posledica našega izkrivljenega proporcionalnega volilnega sistema,« je med drugim poudaril. Takšna situacija pa narekuje pristop, pri katerem so k oblikovanju vladne koalicije povabljene vse stranke, je dodal. In tako bo tudi ravnal, če mu bo tudi formalno podeljen mandat za sestavo vlade. Vsi bodo dobili vabilo z nekaterimi programskimi izhodišči, je napovedal. »Skušali bomo sestaviti koalicijo za Slovenijo, ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Dejanu Židanu ali Miru Cerarju,« je poudaril in pojasnil, da bodo osnova za sestavo te koalicije programski odgovori za izzive, za katere mislijo, da so v tem trenutku pred Slovenijo.