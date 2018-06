Mediji so že poročali, da naj bi se Šarec v teh dneh že pogovarjal s predsednikom SMC Mirom Cerarjem in Alenko Bratušek. Zdaj pa naj bi stranke od Šarca dobile tudi pisno povabilo k sooblikovanju predloga o sodelovanju pri nekaj ključnih programskih točkah. Avtor tega pisma o nameri je Šarec, po informacijah STA pa naj bi ga najpozneje jutri poslal vsem strankam z izjemo SDS.

Stranke so sicer s komentarji povolilnih aktivnosti in pogovorov izjemno skope in jih praviloma ne komentirajo. Danes smo že poročali, da naj bi se v torek srečala tudi Cerar in Bratuškova. Danes bodo pred mikrofone sicer stopili v SD po neformalnem srečanju novoizvoljenih poslancev njihove stranke.