Janša meni, da vlada, v kateri ne bo SDS, ljudem »ni v interesu, saj so v nedeljo, ne glede na to, za koga so volili, volili za to, da bi Slovenija imela vlado, ki bo vladala in bo začela čim prej reševati probleme«. »Zdaj pa se kot alternativa vladi, ki bi jo sestavila zmagovalka, postavlja neka grupacija, ki je ravnokar razpadla in zaradi česar smo tudi šli na predčasne volitve,« je opozoril.

K pogovorom bo povabil vse

Na vprašanje, ali bo lahko sestavil vlado, ki se bo čim prej lotila ključnih problemov, odgovarja, da je to odvisno od tistih, ki jih bodo povabili v koalicijo. K pogovorom namerava povabiti vse stranke, tudi tiste, ki že zdaj zatrjujejo, da ne bodo šle v vlado, osnova za pogajanja pa bo program, je ponovil.

»Verjamem, da je po prespani noči po volitvah, po ocenah in analizah, ki so bile in še bodo narejene, nekaj več pripravljenosti za sodelovanje vstopilo tudi v druge stranke in to je lahko samo nekaj dobrega za Slovenijo. Če pa bo vlado sestavljal in sestavil kdo drug, ne bom imel nič proti. Kot opozicija bomo tako kot do zdaj podprli vse dobre predloge in delali za dobro Slovenije,« je dejal.

Možnosti predčasnih volitev glede na to, »da so v Sloveniji postale pravilo«, Janša ne izključuje, zagotavlja pa, da če bo do njih prišlo, se to ne bo zgodilo po volji SDS.