Po njihovem mnenju, ki je bilo na različne načine že predstavljeno na stadionih in v odzivih na spletne članke, je Milan Mandarić sicer v Ljubljani dosegel veliko, tri naslove v treh letih, a menjava trenerja Igorja Bišćana, ki je po 25 letih prinesel v eni sezoni tako pokalni kot prvenstveni naslov, se jim zdi absurdna. Po mnenju najbolj vnetih navijačev naj bi Mandariću svetovali napačni ljudje, v mislih imajo Sebastjana Cimerotiča in Seada Karaselimovića. Navijači Olimpije, ki so, kot so povedali, za klub pripravljeni tudi umreti, se bojijo, da gre za začetek zagrebške zgod