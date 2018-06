Čeprav so nogometaši ljubljanske Olimpije v sezoni 2017/18 v vitrine pospravili tako državni naslov kot pokalno lovoriko, pa je v zadnjem času v ospredju tudi nadaljnja usoda trenerja Igorja Bišćana. Odločitev o tem, ali bo 40-letni Hrvat še naprej na čelu zeleno-belih, naj bi bila znana danes, neuradno pa je že jasno, da je sodelovanja konec.

Več slovenskih medijev je v minulih dneh že objavilo neuradne informacije, da se je sestanek med obema akterjema že končal ter da sta Mandarić in Bišćan končala sodelovanje.

Navijači Olimpije so ob koncu uspešne sezone Olimpije večkrat skandirali ime nekdanjega branilca Liverpoola, Dinama in Panathinaikosa ter hrvaškega reprezentanta ter tako dali jasno vedeti, koga si želijo kot trenerja kluba v prihodnje.

A to ni bilo odvisno od njih, Mandarić je v pogovorih za različne slovenske medije večkrat kritiziral igro, ki jo je Olimpija igrala pod Bišćanovim vodstvom, češ da ni bila tako napadalna, kot so si želeli v klubu, da bi morali državni naslov osvojiti že več tednov prej, da bi moral dati več priložnosti mladim, domačim nogometašem in podobno.

Zaradi vsega tega in znanih napetosti med Mandarićem in trenerjem so bile vse bolj glasne govorice, da se Bišćanov čas pri Olimpiji izteka, nenazadnje so mediji v javnost vrgli tudi že nekaj imen za Bišćanovega naslednika, med njimi nekdanjega selektorja Slovenije Slavišo Stojanovića.