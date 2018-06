V središču škandala je izpostava Bamfa v Bremnu, ki je med letoma 2013 in 2015 odobrila več kot 1100 prošenj za azil, ne da bi za to obstajala zadostna podlaga. Nekatere uslužbence pa sumijo tudi prejemanje podkupnine v zameno za odobreno prošnjo za mednarodno zaščito. Tožilstvo je tako v aprilu uvedlo preiskavo proti dolgoletni vodji regionalnega urada in še petim drugim.

Opozorila že lani Medtem so sicer nepravilnosti ugotovili tudi v drugih podružnicah urada, na dan pa prihajajo tudi številne druge podrobnosti. Tako je nekdanji vodja Bamfa Frank-Jürgen Weise že leta 2017 opozoril nemško vlado na razmere in nepravilnosti v uradu, sta v nedeljo povzemala tajno poročilo nemška tednika Bild am Sonntag in Spiegel. »Krizi bi se lahko izognili,« je med drugim pisalo v poročilu, v katerem Weise za razmere v uradu okrivi vlado, saj naj bi pristojna skupina za nadzor že leta 2014 opozorila na nepravilnosti. Kritičen je bil predvsem do tedanjega notranjega ministra Thomasa de Maiziera, dvakrat pa je o razmerah govoril tudi z Merklovo. Weise, ki je na prošnjo vlade prevzel vodenja Bamfa septembra 2015, je v 45-stranskem poročilu zapisal, da še nikoli ni videl kakšnega urada v tako slabem stanju in da niti ni jasno, kako lahko glede na obstoječe razmere pričakujejo, da bo Bamf zmogel obdelati vedno večjo količino prošenj za azil.

Zastarelost računalniške opreme Med očitnejšimi nepravilnostmi je omenil zastarelost računalniške in programske opreme ter večje pomanjkljivosti na področju organizacije. Tiskovna predstavnica notranjega ministrstva je potrdila obstoj poročila in pojasnila, da so sprejeli veliko predlogov za izboljšanje razmer. Weise je leta 2017 poročilo zasnoval v vlogi odposlanca notranjega ministrstva za področje upravljanja z begunci. Konec leta 2016 se je sicer odrekel vodenju urada. Zaradi razmaha afere, v katero je sedaj vpletena tudi nemška vlada, so številni poslanci že zahtevali ustanovitev posebnih parlamentarnih preiskovalnih odborov. Svoja predloga za preiskovalni odbor bosta te dni predstavili poslanski skupini liberalcev (FDP) in Alternative za Nemčijo (AfD). Medtem pa Zeleni in Levica predlagajo izredno zasedanje parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Tudi koalicijski partnerji Merklove nemški socialdemokrati (SPD) zahtevajo pojasnilo o zadevi.