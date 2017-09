Alternativa za Nemčijo (AFD) se bo po anketah sodeč na volitvah čez devet dni uvrstila v nemški zvezni parlament. Prejela bi lahko okoli deset odstotkov mandatov. V letih 2015 in 2016, ko se je Nemčija soočala s prihodom velikega števila migrantov in beguncev, je stranki kazalo še veliko bolje. Ankete so ji napovedovale tudi do 15 odstotkov mandatov. Stranki je namreč uspelo mobilizirati strah nemških volilcev pred migranti in begunci ter izkoristiti predvsem kaotične razmere, ki so državo zajele tisto poletje, ko je kanclerka Angela Merkel povozila evropska azilna pravila in odprla meje države za vse migrante in begunce.

Ker je zavračanje migracij ključna postavka predvolilnega programa AFD, je razkritje časnika Die Zeit, da je ena vodilnih kandidatk stranke Alice Weidel na črno zaposlovala prosilko za azil, še toliko bolj pikantno. Weidlova, ki živi v švicarskem Bielu, menda zaradi varnostnih razlogov, naj bi v letih 2015 in 2016 kot hišni pomočnici najela najprej študentko islamskih ved, za njo pa še prosilko za azil iz Sirije. Za čiščenje stanovanja naj bi jima plačevala na roke, in sicer 25 švicarskih frankov na uro. Nobena pomočnica ni bila prijavljena, niti nista izdajali računov, poroča Die Zeit.

Na pisanje časnika se je že odzval odvetnik Weidlove. Dejal je, da ta res prijateljuje s prosilko za azil iz Sirije, ki je tudi bila gostja v njenem stanovanju. Da pa ne drži, da bi slednjo Weidlova najemala, niti ni bila zaposlena pri njej niti ji ni izplačevala plače.

Liberalka, ki je skrivnostno obrnila ploščo Zgodba je za Weidlovo zagotovo problematična, saj je pred časom v medije prišlo tudi nekaj let staro elektronsko sporočilo, v katerem izjemno ostro piše o pripadnikih drugih ver, še posebno muslimanih. V njem opozarja, da bodo tujci, ki so sovražno naravnani do nemške kulture, preplavili Nemčijo in da jim pri tem pomagajo zmagovalci iz druge svetovne vojne, katerih cilj je Nemčijo še naprej držati na povodcu. Ali je elektronsko sporočilo pristno, ni jasno. Weidnova zanika, da bi ga napisala. Kakor koli, Die Zeit piše, da se poraja vprašanje, kdo sploh je Weidlova. V Bielu namreč živi s partnerico, s katero vzgajata dva otroka, in velja za liberalko. Tudi giblje se v krogih umetnikov in poslovnežev, kjer je do vstopa v stranko AFD niso poznali kot sovražnice tujcev. Dejstvo, da je vstopila v AFD, in njeni proti migrantom usmerjeni govori so, tako navaja časnik, njen krog prijateljev v Bielu močno presenetili. Kot sklene časnik, je Weidlovo njeno dvojno življenje očitno končno dohitelo. Kako zelo bo razkritje vplivalo na njen rezultat na bližajočih se volitvah, je težko napovedati. Zagotovo pa razkritje ne njej ne AFD ne koristi.