V Ulcinju, najjužnejšem črnogorskem obmorskem mestu, je za nemški tednik Der Spiegel spregovoril domačin, 45-letni tihotapec ljudi, ki migrante vodi iz Albanije v Črno goro in naprej proti Bosni in Hercegovini. Dejal je, da mu dela ne zmanjka. Zelo veliko migrantov in beguncev naj bi čakalo v Albaniji, da bi lahko nadaljevali pot skozi Črno goro, kar postaja ena najprometnejših migrantskih poti.

V Albanijo pridejo migranti in begunci iz Grčije. Iz Albanije gredo na Kosovo in v Srbijo ali pa v Črno goro. Pot nadaljujejo skozi Bosno in Hercegovino, nato pa na Hrvaško, v Slovenijo in v Avstrijo in Nemčijo ali v Italijo. V Črno goro je v letošnjih prvih petih mesecih prišlo 1500 migrantov, toda lani vsega skupaj samo 850.

Albanci jih nočejo nazaj »Številke se povečujejo, a imamo vse pod nadzorom,« pravi Vojislav Dragović, ki je na črnogorskem notranjem ministrstvu šef oddelka za nadzor državne meje. Edini problem za Črno goro, pravi Dragović, je, da Albanija noče sprejeti nazaj nezakonitih migrantov. »Albanci pogosto trdijo, da ni dokazov, da so bili migranti, na katere mi naletimo, na ozemlju Albanije,« je še dejal. Madžarska vlada pa je črnogorski pred kratkim ponudila brezplačno bodečo žico za 25 kilometrov ograje. Toda za črnogorsko vlado to za zdaj ne pride v poštev. Takšno ograjo bi postavili samo v skrajni sili, če se bo povečal priliv migrantov in če bi sosednje države zaprle mejo. Sicer na meji med Črno goro in Albanijo ni opaziti migrantov, prav tako ne v Skadru, od koder prihajajo do meje s Črno Goro s taksiji, potem pa peš nadaljujejo pot. Na črnogorski strani meje pa jih spet čakajo taksiji ali kombiji. Težav z migranti in begunci, ki običajno že po nekaj dneh nadaljujejo pot proti BiH, Črna gora nima, tamkajšnji prebivalci pa so z njimi precej solidarni.