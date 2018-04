Cilj IPO je pridobitev svežega kapitala v mlado podjetje, ki v začetnem obdobju delovanja še ne ustvarja dobička. Hkrati kotacija na borzi običajno občutno dvigne ceno delnic zaradi širšega kroga potencialnih kupcev in s tem ponudi prvotnim lastnikom odlično priložnost za dobičkonosen izstop iz lastniške strukture. Za podoben korak se je denimo odločil Mark Zuckerberg, ko je v dneh po začetku kotacije družbe Facebook odprodal opazen del svojih delnic. Odločitev Spotify za neposredno kotacijo je tako nekoliko nenavadna, saj je podjetje, ki v prvih 12 letih obstoja ni ustvarilo dobička, žejno svežega kapitala.

V preteklem letu so se prihodki švedske družbe ustavili pri dobrih petih milijardah dolarjev (skoraj 39-odstotna letna rast), vendar to ni bilo dovolj za poplačilo stroškov poslovanja, leto pa so zaključili z 1,5 milijarde dolarjev izgube. Levji delež stroškov poslovanja predstavlja poplačilo glasbenih pravic družbam, kot so Universal Music Group, Sony Music Entertainment in Warner Music Group. Spotify trenutno dosega lepo rast plačljivih uporabnikov, teh je skupaj že okoli 70 milijonov, hkrati pa ima družba kar 90 milijonov tako imenovanih brezplačnih uporabnikov. Veliko vprašanje se postavlja predvsem pri slednjih oziroma zmožnosti Spotifya za konverzijo brezplačnih uporabnikov v redne naročnike, kakor tudi, kako brezplačnim naročnikom prikazati večje število oglasnih sporočil in tako ustvariti močnejši tok prihodkov iz tega naslova. Oglasne vsebine namreč trenutno prispevajo zgolj 10 odstotkov celotnih prihodkov Spotifya.

CEO družbe Spotify Daniel Ek je na vprašanje, kako se bodo spopadli z začetkom kotacije na borzi, odgovoril, da ga kotacija ne skrbi. Večjih prodajnih pritiskov s strani trenutnih delničarjev ni, saj so v zadnjih nekaj letih obstoječi delničarji že lahko kupovali in prodajali delnice družbe brez omejitev po cenah od 120 do 130 dolarjev. Borzna cena se je medtem v prvih dneh trgovanja ustalila med 150 in 165 dolarji. Spotify še naprej ohranja poslovno strategijo širjenja baze uporabnikov in v to verjamejo prav vsi zaposleni. Če bodo ostali v lastniški strukturi, so lahko nagrade ob rasti borzne cene potencialno precej bogate. Že ob začetku kotacije se je tržna kapitalizacija podjetja dvignila na dobrih 26 milijard dolarjev, kar pomeni, da je Spotify največja družba, ki je začela kotirati z neposredno uvrstitvijo delnic na borzo v New Yorku, brez prve javne prodaje delnic. Tržna kapitalizacija pa Spotify denimo postavlja ob bok tehnološkim gigantom, kot je Hewlett Packard.