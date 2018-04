Tožilka Aleksandra Kolarič je predlagala kazen 23 let zapora. Priznava sicer, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, a še v času, ko je bil obtoženi v preizkusni dobi zaradi predhodne kazni zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in groženj neki tretji osebi.

Zagovornik obtoženega Petja Jenčič je po drugi strani vztrajal pri oprostilni sodbi. Trdi namreč, da ni trdnih dokazov, da je za smrt Nadiževca kriv prav Jurič, kaj šele da je to storil na zahrbten način. Ponovil je tudi prepričanje, da bi bilo treba kaznivo dejanje prekvalificirati v uboj, za kar je zagrožena nižja kazen. Jurič je na sojenju stalno zanikal krivdo in večkrat spremenil zagovor. Sprva je trdil, da sploh ne ve, za kaj gre, nato je vztrajal, da je Nadiževca zabodel nekdo tretji, nazadnje je govoril celo, da se je pokojni zabodel sam. Po besedah njegovega zagovornika je patolog, ki so ga zaslišali na sodišču, dopustil vse tri možnosti, po ocenah tožilstva pa gre le za taktiko obrambe.

Nihče ni videl, kaj točno se je dogajalo Kaj točno se je takrat dogajalo v stanovanju obtoženega v Kettejevi ulici v Mariboru, ni videl nihče. Priče, ki so jih zaslišali na sojenju, so slišale vpitje, to je pa bilo tudi vse. Kaj je bil vzrok prepira, ni znano, domnevno je šlo za denar. Pokojnega je na dvorišču našla soseda, nekateri so tudi videli Juriča, da ga je odvlekel tja. Jurič je danes povedal, da je bil v času, ko naj bi bil njegov 30 let mlajši prijatelj 18. decembra lani zaboden s kuhinjskim nožem, na stranišču. Ko je prišel nazaj v kuhinjo, kjer je kuhal zelenjavno juho, naj bi mu ta rekel, naj mu pomaga ven na zrak in to je tudi storil. "Mislil sem, da je pijan," je povedal. Vbodne rane naj ne bi videl, da je prijatelj poškodovan, naj bi mu povedali šele policisti, ki so prišli po njega v stanovanje. V zaključni besedi je sodnici predal pismo, ki ga je napisal ženi. V njem je zatrdil, da ni storil tega, kar se mu očita, hkrati pa se je poslovil od nje in hčere. »Glede na to, kar ste napisali ženi, tudi sami najverjetneje niste pričakovali oprostilne sodbe,« je ob izreku sodbe dejala sodnica Barbara Nerat.