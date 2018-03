Februarja so koprski policisti naleteli na skupino popolnoma premraženih ilegalnih prebežnikov na območju Ilirske Bistrice. Tihotapci so jih pustili v snegu in mrazu sredi gozda. Deset ur so zaman čakali na prevoz naprej proti obljubljeni Evropi. Nazadnje so sami stopili na cesto in poiskali pomoč.

To je le ena od tragičnih zgodb, na podlagi katerih pa dobro organizirane skupine tihotapcev kujejo visok dobiček. Eno takih združb so razkrinkali in te dni polovili koprski kriminalisti v, kot so sami poudarili, odličnem sodelovanju z Evropolom in misijo EU na Kosovu Eule