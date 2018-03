»Kaj bi priznal, če sploh ne vem, za kaj gre,« je dejal Jože Jurič in zavrnil ponudbo mariborske okrožne tožilke Aleksandre Kolarič. Ta mu je v primeru priznanja krivde ponudila izrek največ dvajsetletne zaporne kazni. Obramba se je raje odločila za sodni postopek.

Pred tem si je zagovornik Petja Jenčič prizadeval prekiniti današnji predobravnavni narok. Po njegovem prepričanju namreč obstaja dvom v Juričevo procesno sposobnost. Mariborčan je ta čas nameščen na oddelku za forenzično psihiatrijo, v sodni dvorani pa je dajal vtis zmedene in miselno odsotne osebe. »Ne razumem ničesar,« je predsedujoči sodnici Barbari Nerat ponavljal Jurič. »K sebi sem prišel šele v bolnici. Imel sem preklano glavo in ne vem, kaj se je zgodilo.«

Tožilka mu ne verjame. »Ko so ga privedli pred preiskovalno sodnico, se je obtoženi zavedal, kaj govori, oziroma je storitev dejanja zanikal in se je v celoti skliceval na svoj zagovor, ki ga je podal na pripornem naroku,« je zbrane opomnila Kolaričeva.

Obdolženčevo duševno zdravje je optimalno

Neratova je prekinila predobravnavni narok in poklicala v mariborsko psihiatrijo. »Psihiatra Miran Pustoslemšek in Jure Koprivšek menita, da ste povsem procesno sposobni. Po njunih besedah na oddelku delujete optimalno, ves čas ste orientirani in komunikativni, znakov psihoze ne kažete,« je Juriču razložila sodnica in zavrnila predlog obrambe, da naj ga znova pregleda izvedenec psihiater.

Obtožnica očita 75-letnemu Mariborčanu, da je 18. decembra lani v svojem stanovanju na Taboru umoril trideset let mlajšega znanca Zdravka Nedižavca. »Niti nisem vedel, kako se piše,« je očitek glasno komentiral Jurič. »V trenutku, ko vam je oškodovanec kazal hrbet in ni mogel pričakovati napada, ste ga z nožem z 20-centimetrskim rezilom zabodli od zadaj v prsni koš,« je nadaljevala Kolaričeva. Rezilo je poškodovalo srce, zaradi česar je Nedižavec najkasneje 30 minut po napadu umrl.

Tistega ponedeljkovega jutra se je obdolženi s kolesom pripeljal domov. V stanovanju ga je pričakal Nedižavec, ki je občasno prebival pri njem. Okoli 9.30 sta se sprla, med prepirom pa ga je Jurič zabodel. Petnajst minut zatem je nezavestnega oškodovanca odvlekel iz stanovanja, ga odložil na dvorišču in se vrnil v svoj dom. Ko so na kraj dogodka prispeli reševalci, je bil Nedižavec že mrtev. Jurič se aretaciji ni upiral.