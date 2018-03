Zgolj en vbod z nožem je bil dovolj za tragični izid napada na 45-letnega Zdravka Nadiževca, čigar smrt je po prepričanju tožilstva 18. decembra lani v stanovanju v Kettejevi ulici v Mariboru zakrivil 75-letni Jože Jurič. Tožilka Aleksandra Kolarič ga bremeni, da je znanca umoril na zahrbten način. Približal se mu je od zadaj, nato pa ga je z nožem zabodel v prsni koš. Če bi Jurič krivdo priznal po hitrem postopku, bi tožilka zanj predlagala 20 let zapora, a se z njo ni hotel pogajati. Tudi včeraj ni priznal, da je znanca zabodel on, zagovarja se, da se je tistega dne v njegovem stanovanju zgodil samomor.

Kaj so videli sosedje

»Kuhal sem zelenjavno juho. Ko sem pogledal v dnevno sobo, je bil tam. Naročil mi je, naj prinesem dva kozarca. Šel sem na stranišče, ko sem se vrnil, se je naslanjal na štedilnik. Rekel mi je, naj ga peljem ven. Mislil sem, da je pijan. Nisem videl, da je zaboden. Jaz ga nisem, to si je naredil sam,« je Jurič odgovoril na obtožbe in v nepovezanih stavkih razlagal, da je bil Nadiževec jezen nanj, ker mu ni mogel pomagati pri najemu posojila v višini 10.000 evrov. Da sta se tistega dne sprla, je Jurič omenjal tudi v sodni preiskavi, vendar je takrat o razlogih za prepir povedal, da je Nadiževca zasačil, ko mu je iz žepa ukradel denar.

Da je bilo nekaj na tem, izhaja tudi iz pričanja sosedov. Ena od sosed je tistega dne slišala Juričevo kričanje: »Kaj si mi ukradel, ubil te bom!« Ženska je tudi videla, ko je Jurič Nadiževca iz stanovanja vlekel po stopnišču. Ta prizor je prestregla povsem po naključju. Klicala jo je namreč soproga obtoženega, ki biva v zavodu Hrastovec, in jo prosila, da gre do Juriča in ji ga da na telefon. Ustregla ji je, a on ni hotel govoriti z ženo, ker se je ukvarjal z nezavestnim sostanovalcem. Prva očividka je o tem obvestila še drugo sosedo. »Soseda je pozvonila pri meni in razložila, da je Jurič Zdravka vlekel nezavestnega in ga pustil na dvorišču hiše. Šla sem pogledat ven, preverila sem Zdravkov utrip, ni ga bilo. Podprla sem mu glavo in poklicala reševalce. Dali so mi navodila, kako naj ga oživljam, prišli so hitro za tem, tudi oni so ga oživljali, nato je prišla policija,« je dogajanje včeraj opisala druga soseda. Nekdanji sosed Juriča, s katerim je obtoženi v preteklosti že fizično obračunal in bil zaradi tega obsojen na pogojno kazen, pa se je spominjal: »Jože je večkrat govoril, da mu nihče nič ne more, ker ima papir, da je nor.«