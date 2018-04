Kot so pojasnili, je njihovo izginotje prišlo na dan šele ob letnem popisu imetja konec lanskega leta. Vsi dosedanji poskusi, da bi jih našli, so bili zaman, so dodali in pojasnili, da so umetnine visele v pisarnah parlamenta, ki leži ob južnem nabrežju reke Sene v Parizu.

Med pogrešanimi umetninami so delo grškega umetnika Takisa, ki sicer pripada francoskemu Nacionalnemu skladu sodobne umetnosti, sliki francoskih sodobnih umetnikov Herveja Telemaqua in Richarda Texierja ter grafika neznanega avtorja.

S primerom se sedaj ukvarja posebna enota pariške policije, ki se ukvarja s krajami umetniških del. Kot piše britanski časnik Guardian, je v francoskih javnih poslopjih, kot so ministrstva, veleposlaništva in mestne hiše, razstavljenih ali v uporabi približno 430.000 umetniških del, ki spadajo v narodno dediščino.

Leta 2016 je komisija, zadolžena da bdi nad njimi, v poročilu nakazala, da jih je izginilo najmanj 22.800, vključno z veliko oblazinjeno klopjo iz akacije, ki je iz parlamenta izginila, ne da bi kdo opazil, še navaja časnik.