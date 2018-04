Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je moški vstopil v hišo prijavitelja in ga prosil za denar. Ker mu ga ni dal, ga je ozmerjal in s kraja odšel proti naslednjim hišam, kjer so ga v trenutku prosjačenja pri drugem občanu zalotili policisti. Pri obravnavi tovrstnih primerov je v ozadju lahko tudi drugačen motiv kot samo prosjačenje za denar, saj so podane okoliščine, v katerih se izvršujejo tudi drzne tatvine iz stanovanj in hiš, opozarjajo policisti.

Kot pojasnjujejo, storilci vstopajo v odklenjene hiše ali stanovanja, kjer iščejo zlatnino in denar, ko pa so zaloteni, se začnejo izgovarjati in iskati razloge, zakaj so v prostoru. Drug način pa je preusmerjanje pozornosti lastnika, čemur sledi tatvina vrednih stvari. Zato policisti pozivajo ljudi, naj zaklepajo objekte tudi, ko so doma, nepoznanih ljudi pa naj ne spuščajo v stanovanja, dokler se ne prepričajo o njihovih namenih. Sumljiva ravnanja naj čim prej prijavijo na interventno številko 113.