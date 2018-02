V preiskavi so policisti ugotovili, da je takrat še neznani, zamaskirani storilec konec decembra vstopil v prodajalno na Prušnikovi ulici v Ljubljani in pristopil do blagajne, za katero je bila takrat zaposlena. S silo je poskušal odpreti zaklenjeno blagajno, kar pa mu ni uspelo, zato je s kraja pobegnil.

8. januarja je moški zamaskiran vstopil v prodajni kiosk na Celovški cesti v Ljubljani in od zaposlene zahteval denar. Ta mu ga je v strahu za življenje tudi izročila. S tem si je prilastil več sto evrov.

Tri dni pozneje je osumljenec zamaskiran ponovno pristopil do istega prodajnega kioska, vendar ga je zaposlena opazila in se zaklenila. Storilec je po navedbah PU Ljubljana s silo poskušal odpreti vhodna vrata trafike, kar pa mu ni uspelo, zato je pobegnil s kraja.

16. januarja je nato vstopil v športno dvorano na Štuli v Ljubljani. Tam je pristopil do zaposlene v recepciji in ukradel denarnico, v kateri je bilo več sto evrov gotovine. Po dejanju mu je uspelo s kraja pobegniti.

Policisti so z ogledi krajev kaznivih dejanj in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je tatvine izvedel 34-letni moški iz Ljubljane. V torek so ga policisti izsledili in mu odvzeli prostost. V sredo so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, saj sumijo, da je oseba storila še nekaj podobnih kaznivih dejanj, so še sporočili s PU Ljubljana.