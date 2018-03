31-letnemu osumljencu, ki je izvrševal tatvine goriva po bencinskih servisih po Ljubljani in okolici, so prostost odvzeli v ponedeljek. Osumljenega so izsledili na Višnjegorskem klancu in prijeli po obvestilu zaposlenega na bencinskem servisu Cikava okrog 20.30 ure, ko je izvršil tatvino 490 litrov goriva. Pred tem je istega dne okrog 19.30 ure na bencinskem servisu na Celovški cesti izvršil tatvino 77 litrov goriva, nato še okrog 20. ure na bencinskem servisu v Ivančni Gorici, kjer je ukradel 500 litrov goriva.

Za izvrševanje tatvine goriv je uporabljal VW Caddy, v katerem je prevažal 1000 litrsko cisterno, v katero je točil odtujeno gorivo.

Osumljeni je bil po vseh zbranih obvestilih in dokazih priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Očitanih mu je bilo 13 kaznivih dejanj tatvine, tekom katerih je pridobil več tisoč litrov goriva v skupnem znesku 12.894,52 evrov. Zoper 31-letnika bodo podali kazensko ovadbo.