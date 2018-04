Pri tatvinah seveda lastniki niso prepuščeni na milost in nemilost nepridipravov, saj lahko sami poskrbijo za dodatno preventivo, tako posredno kot neposredno. Prvo možnost predstavlja ustrezno zavarovanje, drugo pa dodatna zaščita, kjer še vedno prednjači kodno varovan ključ, ki pa ga je vendarle mogoče prekopirati ali avto zagnati mimo njega s prekodiranjem. Zato strokovnjaki svetujejo naknadno vgrajeni alarm in pa mehansko zaščito, kot sta mehanska blokada menjalnika ali volanskega sistema.

642 motornih vozil so v Sloveniji ukradli lani, kar je manj kot leto prej (847 vozil) in občutno manj kot leta 2014 (1421 ukradenih vozil).

»Vedno manjši del vozil, praviloma tistih višjega cenovnega razreda, ki se ne razstavijo, po tatvini prepeljejo v tujino, najprej v nam bližnje vzhodne države in od tam naprej proti vzhodu. Pogosto opažamo, da storilci tudi vozila, ukradena v Sloveniji, ki so jih prepeljali v tujino, razstavijo in prodajajo po delih,« pravi Dejan Garbajs, vodja sektorja za splošno kriminaliteto na generalni policijski upravi.

Odtujeni okoli prve ure zjutraj, ko ljudje spijo

Kadar je avto ukraden zaradi rezervnih delov, je večinoma že v šestih urah razstavljen na manjše dele, obenem pa je tatovom vseeno, ali nastane škoda na vozilu, zato se po tatvini lahko na kraju kraje najdejo ostanki razbitega stekla. Ko gre za kraje vozil višjega razreda, po navadi na kraju tatvine ni sledi, saj so ti avtomobili običajno namenjeni za nadaljnjo prodajo. Odtujeni so okoli prve, druge ure zjutraj, ko ljudje spijo, in preden se zjutraj zbudijo, je avto že čez mejo, kjer ga predelajo. V drugih primerih avto naložijo na avtovleko, ne da bi se sploh ukvarjali z odklepanjem in drugimi 'nevšečnostmi', ga odpeljejo čez mejo ali na drugo primerno lokacijo in ga v miru obdelajo. Poznamo pa tudi primere, ko si posamezniki »sami ukradejo« avto, ga prodajo in nato od zavarovalnice zahtevajo poplačilo škode.

70 vozil znamke Renault, ki je najpriljubljenejša med tatovi, so ukradli lani, največ modelov clio (44). Med tatovi priljubljeni sta bili lani tudi znamki Volkswagen (28 vozil) in Audi (22). Največ vozil so ukradli v Policijski upravi Ljubljana (310), nekaj manj v PU Koper (106) in PU Maribor (78).

Policijska uprava Koper je edina v Sloveniji, kjer se je število ukradenih vozil povečalo, in sicer:

106 vozil so ukradli lani, 60 leta 2016, 80 leta 2015, 96 leta 2014, 76 leta 2013, 72 leta 2012, 85 leta 2011 in 87 leta 2010.

25 % vozil policiji uspe izslediti. Če ukradenega vozila ne najdejo v 45 dneh, zavarovancu izplačajo zavarovalnino zaradi tatvine.