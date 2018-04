Časnik: Velika Britanija identificirala ruski laboratorij za novičok

Britanski strokovnjaki so po poročanju britanskega časnika The Times identificirali ruski laboratorij, od koder naj bi prišel živčni strup novičok, uporabljen v napadu v začetku marca. Po navedbah časnika naj bi strokovnjakom to uspelo s pomočjo znanstvenih analiz in obveščevalnih podatkov. Kot še navaja The Times, so strokovnjaki precej prepričani, skoraj stoodstotni. Prav tako časnik ni razkril svojega vira. Britanski laboratorij Porton Down je nedavno poročal, da še ni znan natančen izvor novičoka.