Ustavimo Britance, preden bo prepozno!

Nobenega dokaza še nimamo, da je Velika Britanija zastrupila nekdanjega ruskega (dvojnega) agenta in njegovo hčer. Glede na njeno ravnanje in obnašanje zadnje štiri tedne pa je to »zelo verjetno« in bi težko našli kakšno »verjetno alternativno pojasnilo«. S sodbo bo treba počakati, dokler končno ne bomo dobili dokazov. Nekaj pa je nedvomno in gotovo že zdaj: Velika Britanija je zastrupila mednarodne odnose.