»Njihova teorija v nobenem primeru ne bo nikoli potrjena, ker je ni mogoče potrditi,« je v torek zvečer izjavil Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov.

»Britanski zunanji minister, ki je obtoževal predsednika Putina, in britanska premierka bosta morala nekako pogledati v oči kolegom iz EU. Na nek način se bosta morala opravičiti ruski strani,« je dodal.

»To bo gotovo dolga zgodba, ta nesmisel je šel predaleč,« je še povedal Peskov, ki spremlja Putina na obisku v Turčiji.

Vodja ruske obveščevalne službe SVR Sergej Nariškin pa je danes izjavil, da je bila zastrupitev Skripala »groteskna provokacija« britanskih in ameriških obveščevalnih služb. »Kar se tiče groteskne provokacije s Skripalovima, ki so jo zakuhale britanske in ameriške obveščevalne službe, številne evropske države ne sledijo Londonu in Washingtonu, temveč hočejo videti, kaj se je zgodilo,« je dejal.

Nariškin je še dejal, da je za Washington boj proti neobstoječi ruski grožnji postal prava obsesija, primerljiva z obdobjem hladne vojne. »Dosegel je takšne razsežnosti in razvil takšne nesmiselne značilnosti, da je čas, da govorimo o vrnitvi mračnih časov hladne vojne,« je poudaril po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.