Vodja laboratorija v Porton Downu Gary Aitkenhead je v pogovoru za britanski Sky News povedal, da so ugotovili, da sta bila Skripal in njegova hčerka Julija zastrupljena z novičokom in da gre za živčni strup za vojaške namene. »Nismo identificirali natančnega izvora, smo pa priskrbeli znanstvene informacije vladi, ki je nato uporabila mnoge druge vire, da je prišla do sklepov,« je pojasnil po poročanju Sky News na njihovi spletni strani.

Pojasnil je, da so za določitev izvora strupa potrebni drugi podatki, tudi obveščevalnega izvora, do katerih ima dostop vlada. Njihova naloga pa je priskrbeti znanstveni dokaz o tem, za kateri strup gre, kar so tudi storili, da pa ni njihova naloga »povedati, kje je bil izdelan«. Potrdil pa je, da gre za snov, »za izdelavo katere so potrebne izredno razvite metode, česar so zmožne samo države«.