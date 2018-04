Potem ko sta zaostalo tekmo odigrala Krško in Triglav (2:0), lahko v celoti potegnemo črto pod 21. krog v prvi slovenski nogometni ligi, ki je trajal skoraj mesec dni. V Dnevnikovem glasovanju za najboljše igralce je prve točke v sezoni prepričljivo osvojil napadalec Olimpije Leon Benko, ki je bil v 21. krogu razigran pri ljubljanski zmagi nad Aluminijem s 5:1. Spomnimo, da je tedaj spodrsnilo Mariboru, ki je doma le remiziral z Rudarjem (2:2).

Benko je ravno na tekmi s Kidričani zadel prvič po desetih mesecih. V 21. krogu je prikazal najboljšo predstavo v letošnji sezoni in se proslavil z dvema goloma. Izkupiček hrvaškega napadalca je letos skromnejši kot v njegovi krstni sezoni v zelenem dresu. Lani je dosegel deset prvoligaških zadetkov, letos pa le tri, a je treba ob tem podčrtati, da se je njegov igralni čas bistveno zmanjšal. Lani je na 29 tekmah odigral 2148 minut, letos na 14 tekmah le 524 minut.

Edini slovenski nogometaš med peterico najboljših v 21. krogu je postal branilec Rudarja Robert Pušaver, ki se je izkazal ob remiju v Ljudskem vrtu. Na mesta od tri do pet so se razvrstili člani hrvaške kolonije – Dario Melnjak (dva gola za Domžale ob visoki zmagi s 4:0 nad Ankaranom), Dominik Radić (v sodnikovem podaljšku je Rudarju priskrbel točko v Mariboru) in Tonči Mujan, ki je bil najbolj razigran na zaostali tekmi med Krškim in Triglavom. Rezultate glasovanja po odigranih zaostalih tekmah 19. in 20. kroga bomo objavili v drugi polovici aprila.