Košarkarji Ilirije so v 5. krogu lige za prvaka proti Šentjurju igrali brez poškodovanih Žana Marka Šiška in Jasmina Hukića, a vseeno brez težav prišli do zmage. Največ zaslug za to je imel Aleksa Nikolić, ki je 26 točkam dodal 10 skokov in štiri ukradene žoge ter s statističnim indeksom 36 postal Dnevnikov igralec kroga.

Na drugem mestu je tokrat pristal Rashun Davis, ki je k zmagi Rogaške proti Heliosu prispeval 26 točk in pet skokov. Tretje je zasedel Jordan Morgan (zmaga Olimpije proti Primorski, 21 točk in sedem skokov), četrtega Žiga Dimec (zmaga Krke proti Šenčurju, 20 točk), petega pa Devin Oliver (zmaga Olimpije proti Primorski, 13 točk, sedem skokov in štiri asistence).

Liga Nova KBM, za prvaka, 5. krog: Ilirija – Šentjur 97:72 (27:14, 50:33, 69:50, Nikolić 26; Pešić 22), Rogaška – Helios 90:86 (26:21, 44:35, 54:55, Davis 26; Močnik 17), Šenčur – Krka 85:98 (20:19, 34:51, 63:70, Rebec 21; Dimec 20), že odigrano: Olimpija – Primorska 85:56.

Liga Nova KBM, za obstanek, 5. krog: LTH Castings – Celje 101:93 (23:21, 42:43, 76:74, Kralj 32; Zolotić in Tomažič po 21), Zlatorog – Hopsi 78:83 (24:23, 42:43, 62:61, Barič 21; Rotar 18), Sežana – Podčetrtek 74:79 (18:16, 31:37, 60:58, Duncan 20; Strnad 29).

Liga Nova KBM, za prvaka 1. Olimpija 5 4 1 410:368 9 2. Krka 5 4 1 433:397 9 3. Rogaška 5 3 2 404:396 8 4. Primorska 5 3 2 380:380 8 5. Ilirija 5 2 3 384:387 7 6. Šenčur 5 2 3 360:400 7 7. Helios 5 1 4 417:425 6 8. Šentjur 5 1 4 420:455 6