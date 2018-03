Da je letošnje košarkarsko državno prvenstvo po kakovosti moštev precej izenačeno, je bilo jasno že po rednem delu. To se potrjuje tudi v ligi za prvaka, saj po štirih krogih ni več kluba, ki bi bil brez zmage ali poraza, kar pomeni, da so v igri za prva štiri mesta še prav vsi. V boju za polfinale so izjemno pomembno zmago vknjižili košarkarji Šenčurja, ki imajo za zdaj za seboj odlično sezono, v kateri so se prvič v zgodovini kluba prebili v finale pokalnega tekmovanja. Košarkarji trenerja Radeta Mijanovića so na gostovanju pri Šentjurju bili trd boj, iz katerega so kot zmagovalci izšli šele po podaljšku. Ogromno zaslug za uspešen razplet ima 37-letni Smiljan Pavić, ki je prikazal eno najboljših individualnih predstav v letošnji sezoni – ob 27 točkah je namreč zbral še 18 skokov. Njegov statistični indeks je znašal kar 38, s čimer je postal tudi Dnevnikov igralec kroga in se v skupni razvrstitvi znova prebil na prvo mesto.

Da velja Šenčur za največje presenečenje letošnje sezone, je v veliki meri zaslužen ravno Smiljan Pavić. 210 centimetrov visoki center kljub starosti še naprej prikazuje vrhunske predstave, ki jim težko sledijo tudi precej mlajši nasprotniki. Vodstvo kluba je ob tem zadelo tudi z angažmajem Dina Murića in Jana Rebca, med izstopajočimi posamezniki pa sta še 36-letni srbski organizator igre Miljan Pavković in okrepitev med sezono Ivan Koljević. Šenčur se je z zmago proti Šentjurju na četrtem mestu na lestvici izenačil z Rogaško in napovedal trd boj do konca za polfinalno vstopnico.

V tokratnem izboru Dnevnikovega košarkarja kroga je bil drugi Heliosov Jure Pelko, ki je k zmagi proti nekdanjemu moštvu Olimpiji prispeval 25 točk in osem asistenc. Na tretjem je pristal Matic Rebec (zmaga Primorske proti Iliriji, 25 točk, pet asistenc in štiri skoke), četrtem Jan Rebec (zmaga Šenčurja proti Šentjurju, 25 točk in pet skokov) in petem Žiga Dimec (zmaga Krka proti Rogaški, 21 točk).