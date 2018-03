Po treh odigranih krogih v košarkarski ligi za prvaka se zdi, da je vse tako, kot bi moralo biti. Na prvih štirih mestih, ki vodijo v polfinale, so Olimpija, Rogaška, Primorska in Krka, ki so favoritinje za uvrstitev v izločilne boje. Potem ko so Slatinčani v drugem krogu nekoliko nepričakovano klonili na gostovanju v Ljubljani pri Iliriji, so minuli konec tedna znova stopili na zmagovalno pot. Pred 1000 domačimi gledalci so ugnali neugoden Šentjur, največ zaslug za uspeh pa je imel Američan Rashun Davis, ki je na parketu preživel kar 38 minut. V tem času je v statistiko vpisal 17 točk, osem asistenc in štiri ukradene žoge, njegov indeks pa je znašal 26. Štiriindvajsetletni organizator igre si je s tem priboril naziv Dnevnikovega igralca kroga, v skupni razvrstitvi pa se prebil na tretje mesto za Žanom Markom Šiškom in Smiljanom Pavićem.

Slatinčani so v zadnjih letih pod taktirko trenerja Damjana Novakovića postali stalnica v slovenskem košarkarskem vrhu. V sezonah 2014/15 in 2016/17 so igrali v velikem finalu, a bili obakrat prekratki. V prvem poizkusu jih je ugnal prav tokratni tekmec Šentjur, lani pa Olimpija. Novaković ima vsako sezono težko nalogo, saj najboljši posamezniki odidejo v klube, ki jim lahko ponudijo boljše finančne pogoje. A 51-letni v Mostarju rojeni strokovnjak vsakokrat poišče prave zamenjave, s katerimi ohranja stik z najboljšimi moštvi v Sloveniji. To pot je eden takih prav Rashun Davis, ki je odlično nadomestil enega najboljših posameznikov v lanski sezoni Darwina Davisa.

V tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je drugo mesto zasedel Olimpijin center Jordan Morgan, ki je k zmagi Olimpije proti Krki prispeval 16 točk in pet skokov. Na tretjem je pristal Shawn King (zmaga Primorske proti Heliosu, 10 točk in 12 skokov), na četrtem Nejc Martinčič (zmaga Šenčurja proti Iliriji, 15 točk in štiri skoke), petem pa Saša Zagorac (poraz Krke proti Olimpiji, 21 točk in šest skokov).