Občinski svetniki so na zadnji seji lokacijo nastajajočega športnega parka v Češči vasi potrdili kot najprimernejšo izmed štirih možnosti za bodoči olimpijski bazen. Gre za lokacijo v neposredni bližini velodroma, ki ga občina v sodelovanju z državnimi institucijami že posodablja. Po grobi oceni župana Gregorja Macedonija bi gradnja 25-metrskega olimpijskega bazena stala 4,1 milijona evrov, gradnja 50-metrskega pa dva milijona več.

Druge možne lokacije so bile še Drgančevje, Portoval in Irča vas, ki pa so bodisi zaradi nezgrajene komunalne infrastrukture, še nesprejetih prostorskih aktov ali pa prostorske omejitve izpadle. Kot pravi Macedoni, je Češča vas res nekoliko odmaknjena od samega mesta, vendar se kmalu obeta gradnja zahodne obvoznice. »Gre tudi za območje nastajajočega olimpijskega centra, kjer prostorski načrt že omogoča tovrstno gradnjo, kar je zelo pomembno, da ne zapravljamo časa in denarja še s temi pripravami. Naš cilj je projekt zaključiti v dveh do treh letih.« Poleg tega bližnja tovarna omogoča izkoriščanje odvečne toplote, ki bi jo lahko izkoristili za celotno območje Podbreznika ali celo širše.