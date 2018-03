Gradnja severne razbremenilne ceste na Bledu se je začela lansko poletje. Končana bo predvidoma konec septembra letos, prevoznost pa naj bi vzpostavili že prej. Minister upa, da še pred pričetkom glavne turistične sezone, čeprav izvajalcem del letošnja zima nikakor ni šla na roke. »Držimo se plana, da bi promet po obvoznici lahko stekel junija. Za dokončanje ceste je potrebno še marsikaj, ampak glavno je, da bi bila cesta takrat prevozna,« je dejal župan Fajfar in spomnil na velike zastoje v vasi pod Blejskim gradom, ki hromijo promet zlasti v poletnem času.

Vrednost investicije v 2,6 kilometra dolgo obvoznico je 4,2 milijona evrov. Na novo bodo zgrajeni štirje mostovi in dva prepusta, urejene bodo mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostna elektroenergetska javna infrastruktura, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, telekomunikacijski vodi in vodovod.