Čeprav je gostitelj zaključnega turnirja 2. lige ABA Borac iz boja za končno zmago izpadel že v torek, ko ga je ugnala Krka, je bila dvorana v Čačku na finalnem obračunu lepo zapolnjena. Med gledalci je bilo tudi nekaj navijačev obeh slovenskih moštev. A če so bili v majhni prednosti pri podpori s tribun Koprčani, je bilo na parketu ravno nasprotno. Novomeščani so imeli sicer v polfinalu precej težje delo, a so sinoči delovali bolj sveže in vodili praktično celoten obračun ter se povsem zasluženo vrnili med dvanajst najboljših moštev v regiji.

Kljub temu da sta tako eno kot drugo moštvo v torek igrali polfinalna obračuna in da je bil sinočnji finale za oboje druga tekma v dveh dneh, ob tem pa je bilo na kocki veliko, se to pri košarkarjih ni poznalo. V prvi četrtni so bili namreč napadalno izjemno razpoloženi. Tako je Krka za tri zadela pet metov iz šestih poizkusov, Primorska pa pet iz osmih. Od samega uvoda so imeli sicer na parketu rahlo pobudo Novomeščani, ki so bili tako kot proti Borcu izjemno uspešni pri skokih v napadu. V drugih desetih minutah se je slika nekoliko spremenila, saj sta v ospredje stopili obe obrambi, vse bolj nervozen pa je postajal trener Primorske Jurica Golemac, ki so ga iz tira vrgle dosojene osebne napake v napadu njegovim košarkarjem. V 28. minuti je povsem izgubil živce in prejel zaporedni tehnični napaki, zaradi česar je bil izključen, vodenje Koprčanov pa je prevzel njegov pomočnik Andrej Žakelj.

Podobno kot v polfinalu je Krka tudi v finalu močno pritisnila na plin v drugem polčasu, v katerega je vstopila s točkama prednosti. Voz je potegnil Marko Jošilo, za katerega je bil zaključni turnir nekoliko bolj poseben kot za druge, saj je rojen prav v Čačku, svoje pa so dodali še Paolo Marinelli, Domen Bratož, Žiga Dimec ter Dino Cinac in Krka se je pred odločilnimi desetimi minutami znašla v visoki prednosti 14 točk. Primorska je v zadnji četrtini poskušala vse, da bi obračun spreobrnila, se nekajkrat približala na deset, a bližje ob razpoloženi Krki ni šlo. Dolenjsko moštvo se je ob visoki prednosti tako začelo veseliti še pred iztekom igralnega časa, uspeh v 2. ligi ABA pa bo za njih ob okrepitvi Saši Zagorcu velik zagon tudi v lovu na državni naslov.

»Pred zaključnim turnirjem smo veljali na neki način za avtsajderje, saj imamo v moštvu kopico mladih in neizkušenih igralcev, ki še niso igrali na tej kakovostni ravni, sploh pa ne pred takšnim vzdušjem, kot je bilo v Čačku. Kljub temu smo verjeli v svojo kakovost. Igralci so na parketu pustili vse, kar so imeli. Resnično jim moram čestitati, saj so prestali gromozanski pritisk, tako fizičnega kot psihičnega,« je po zmagi povedal trener Krke Simon Petrov. Kljub porazu je svoje igralce pohvalil tudi Jurica Golemac: »Ponosen sem na to ekipo, saj je za njo izvrstna sezona v 2. ligi ABA. Ne smemo pozabiti, da smo tekmovanje začeli v kvalifikacijah in se prebili vse do finala. Tokrat so na potek vplivali nekateri dejavniki, na katere nismo imeli vpliva.«