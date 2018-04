Za košarkarji v ligi NBA je pester večer. Na sporedu je bilo kar 13 tekem, med drugimi pa je igrala tudi ekipa Slovenca Gorana Dragića Miami Heat, ki je z zmago proti Atlanti potrdila uvrstitev v končnico. Na zahodu je tako prosto le še eno mesto, katerega zdaj lovita Milwaukee Bucks in Detroit Pistons.

Poleg Dragića se je ob zmagi izkazal tudi Josh Richardson, ki je blokiral poizkus meta gostov za vodstvo v zadnjih sekundah. Miami se je s to zmago dvajsetič uvrstil v končnico v 30 sezonah, lani pa so bili člani Vročice za eno zmago prekratki.

»Energija v tej stavbi je preprosto neverjetna. Mnogi so želeli kopirati to vzdušje, ampak ne uspe vsem. Naši navijači so vrhunski, napolnijo nas z energijo, glasni so in tako je res lepo igrati,« je po zmagi menil zvezdnik ekipe Dwyane Wade. Miami bo serijo v končnici začel 14. ali 15. aprila v gosteh.

Drevi bo Dragić s soigralci znova na parketu, nasprotnik pa bo enak, saj se Vročica odpravlja na gosotvanje prav k Atlanti.