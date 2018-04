Za izbiro posameznih podjetij iz omenjenega sektorja pa je pomembno pogledati, na katerih trgih so prisotna in na katerih trgih jim uspeva širiti prisotnost. Poleg zelo pomembnih zahodnih trgov, kot sta evropski in ameriški trg, ni skrivnost, da se na Kitajskem že dodobra vzpostavlja najbolj obsežen srednji razred vseh časov. Trenutno je na Kitajskem več kot 330 milijonov potrošnikov starih do 35 let. Za primerjavo, celotna populacija ZDA šteje nekaj več kot 325 milijonov ljudi. Skratka, govorimo o velikem številu ljudi, ki jim konec meseca ostane nekaj denarja, da ga lahko zapravijo za nenujne dobrine, na katerih so praviloma visoke marže. Podjetja, ki bodo s svojimi izdelki z visokimi maržami prodrla tudi na ta trg, bodo zagotovo ena od prihodnjih zmagovitih podjetij. Ni čudno torej, da je delnica podjetja Nike (NKE) poskočila za 3,5 odstotka v enem samem dnevu, potem ko so vodilni naznanili, da jim je v zadnjem času uspelo za kar 24 odskokov povečati prihodke na kitajskem trgu.

Za čim manjše politično tveganje pa je dobro usmeriti pogled na odnose med Evropo in Kitajsko, za katere je značilna nizka verjetnost pojava carinskih vojn. Kitajski kupci že zdaj predstavljajo več kot 35 odstotkov prihodkov evropskih prestižnih znamk, s tem da se bo s pomlajevanjem kitajskega prebivalstva ta odstotek verjetno še nekoliko povišal. Kitajski potrošniki vidijo evropske znamke predvsem kot kvalitetnejše od domačih. Ob dejstvu, da obstaja zelo nizka verjetnosti, da bi si Evropejci in Kitajci postavili pretirane medsebojne carine na tekstil in luksuzne izdelke, in ob upoštevanju sinhrone gospodarske rasti v svetu je s stališča trenutne alokacije sredstev dobro pogled usmeriti na evropske prestižne znamke.

Medtem ko imajo zahodni trgi od novega leta pa do danes v povprečju večinoma negativne donose zaradi učinkov protekcionističnih politik, se lahko prestižne evropske znamke, ki dosegajo visoke ravni prodaje na Kitajskem, še naprej pohvalijo s pozitivnimi donosi, in sicer Swatch (UHR SW) 5,31 odstotka, Louis Vuitton (MC FP) 3,23 odstotka, Gucci - Kering (KER FP) 2,06 odstotka in Prada (1913 HK) s kar 33,75 odstotka.