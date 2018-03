Protekcionistična politika poleg volatilnosti na trgih povzroča, da evro pridobiva vrednost proti dolarju, čeprav bi se tečaj na podlagi trenutnih monetarnih politik centralnih bank v ZDA in evrskem območju moral gibati ravno obrnjeno. Ameriška administracija očitno slabi svojo valuto v imenu pocenitve ameriških produktov in podražitve neameriških produktov ter storitev in želi na takšen način doseči povečanje ameriškega izvoza. Drži, da se tudi v zadnjih časovnih obdobjih na Kitajskem večata tako izvoz kakor trgovinski presežek. Februarja se je v celotni medletni primerjavi kitajski izvoz povečal za 44,5 odstotka, rast izvoza, neposredno namenjenega ZDA, pa je v februarju znašala 46,1 odstotka. K povečanju trgovinskega presežka pa ni prispevala le rast izvoza, saj se je rast uvoza upočasnila za 6,3 odstotka, tako da je trgovinski presežek Kitajske v februarju znašal 33,7 milijarde dolarjev. Izvoz aluminija na Kitajskem se je povečal na triletni vrh , medtem ko je izvoz izdelkov iz jekla v prvih dveh mesecih letošnjega leta upadel za 27 odstotkov. Kitajski mesečni trgovinski presežek z ZDA se je v primerjavi s preteklim letom povečal na 20,96 milijarde dolarjev. Celotna trgovina z ZDA pa je v prvih dveh mesecih znašala 99 milijard dolarjev, kar je za 15,8 odstotka več kot pred letom dni v enakem obdobju.

Poleg tega pa so v torek prišla na dan poročila, ki govorijo o tem, da Trumpova administracija razmišlja o uveljavitvi preprek glede kitajskih investicij v ameriška podjetja. Nova pravila se bodo v primeru sprejetja nanašala na preprečitev kitajskih investicij v ameriška podjetja, ki razvijajo nove tehnologije (polprevodniki, 5G itd.). To sicer ni nepričakovana poteza katere koli ameriške administracije, saj gre tukaj za razvoj tehnologij, ki so pomembne za državno varnost, in dobra mera kontrole je tukaj razumljiva in nujna. Je pa omenjena novica v torek vseeno povzročila še dodaten padec trgov. V torek sta v ZDA največ izgubila tehnološki sektor, ki vključuje delnice, kot so NVIDIA (–7,76 odstotka), Adobe Systems (–6,60 odstotka) in Micron Technology (–5,74 odstotka). Ta je skupaj izgubil več kot tri odstotke, medtem ko je finančni sektor izgubil približno dva odstotka.

Investitorji na trgu zaradi mnogih možnih načinov investiranja hitro reagirajo na novice in premešajo svoje stave. To mnogokrat povzroči odklone od normalnih ravnovesij, ki pa večinoma hitro pridejo v svoje normalne tirnice, tako da optimističen sentiment, kljub visokemu političnemu tveganju v svetu, ostaja.