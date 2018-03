Poleg največjega socialnega omrežja je bil na udaru tudi Amazon, ki deloma sodi v sektor tehnologije in deloma v trajne dobrine. Amazon se je v ospredju znašel predvsem zaradi novice, da naj bi se nad podjetjem znesel sam Donald Trump. Ameriški predsednik naj bi bil zelo obseden z največjim spletnim trgovcem in njegovo širitvijo ter položajem v različnih panogah. Na svojem twitter računu je večkrat objavil, da Amazon z izogibanjem plačila davka dela škodo davkoplačevalcem in da bo veliko izgubljenih delovnih mest prav v trgovski panogi, ki je tudi najbolj na udaru. Sodeč po novicah naj bi Trump spremenil davčno obravnavo za Amazon. Kako se bo zgodba razpletla, ni jasno, verjetno pa bo ostalo le pri medijskem linču.

Tehnologija, ki je bila lani in letos ena izmed najbolj donosnih, je tako trenutno ravno zaradi vpletanja politike v rahlem krču. Za trge bi bilo gotovo dobro, če bi se tehnološke delnice vrnile v stare tirnice, saj se dejansko ni zgodil noben pretresljiv preobrat, ki bi zamajal njihovo poslovanje.

V tem tednu je bilo kar precej napovedanih prevzemov in združitev, letošnje transakcije pa so že presegle mejo 1200 milijard dolarjev. V sredo je japonski farmacevt Takeda napovedal, da razmišlja o 40 milijard dolarjev težki ponudbi za irskega konkurenta Shire. Nekoliko manjši prevzem se bo zgodil tudi v energetskem sektorju. Concho Resources, ki je zelo pomemben proizvajalec nafte iz skrilavca na območju permskega bazena, je napovedal 9,5-milijardni prevzem RSP Permian.

V času višjih cen nafte in izkoriščanja nadaljnjega potenciala je to dobra poteza. Permski bazen v zahodnem Teksasu naj bi bil drugo največje naftno polje na svetu in prispeva 2,8 milijona sodov nafte dnevno oziroma skoraj 27 odstotkov vse ameriške proizvodnje. Tako ne preseneča, da je to trenutno najbolj vroča zgodba na ameriških tleh.

Velik korak pri združevanju pa zagotovo ostaja zgodba Renaulta in Nissana. Če bi prišlo do združitve, bi družbi po novem delovali kot eno, pri čemer pa bi prišlo do lastniškega prepletanja. Nissan naj bi najprej odkupil državni delež v Renaultu, potem pa bi sledila združitev. Tako naj bi nastalo največje avtomobilsko podjetje na svetu. Po napovedih naj bi do leta 2022 prodali 14 milijonov avtomobilov. Lani sta podjetji prodali 10,6 milijona vozil in sta bili tik za največjim Volkswagnom, ki mu je kljub dizelskemu škandalu uspelo prodati 10,7 milijona avtomobilov. Združitev bi verjetno prinesla bistveno več sinergij kot obstoječe partnerstvo med družbama, ki bi sicer do leta 2022 prineslo 10 milijard evrov sinergij.